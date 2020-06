Nelson Oliveira regressa na Polónia e deverá estar na Volta a França

O português Nelson Oliveira deverá estar na Volta a França, revelou hoje à Lusa o ciclista português da Movistar, que vai reiniciar a temporada na Volta à Polónia, a 5 de agosto.

Nelson Oliveira detalhou à Lusa que irá regressar à estrada na Volta à Polónia, que decorre entre 5 e 9 de agosto, e que deverá fazer parte da 'escolta' de Alejandro Valverde e Enric Mas no Tour, agendado entre 29 de agosto e 20 de setembro.

"O objetivo é ir ao Tour, mas só mais em cima da data saberei se vou ou não", explicou o ciclista de Vilarinho do Bairro, no concelho de Anadia.

A Movistar divulga habitualmente uma lista de pré-selecionados para a Volta a França, escolhendo o 'elenco' final que estará presente na prova apenas uns dias antes do arranque.

Na quarta-feira, o diretor da única equipa espanhola (e a mais antiga) do WorldTour revelou que os líderes da Movistar no Tour serão o veterano Alejandro Valverde e o jovem Enric Mas.

A confirmar-se, esta será a quinta presença de Nelson Oliveira na Volta a França, depois de, no ano passado, ter ajudado a Movistar a ser a melhor equipa da 'Grande Boucle'.

O quatro vezes campeão nacional de contrarrelógio (elites) e medalha de prata na especialidade nos Jogos Europeus Minsk2019 tinha previsto regressar este ano à Volta a Itália, após sete anos de ausência, mas viu a pandemia de covid-19 alterar o seu plano, que incluía a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para o verão de 2021.

A União Ciclista Internacional (UCI) decretou a suspensão do calendário velocipédico, devido à pandemia da covid-19, até 1 de julho para todas as provas e até 1 de agosto para as da categoria WorldTour.