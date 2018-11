Nikolay Mihaylov reforça Efapel

A Efapel anunciou esta quinta-feira a contratação do ciclista búlgaro Nikolay Mihaylov, que qualificou de "experiente e completo" e que se destaca na especialidade de contrarrelógio, na qual se sagrou campeão da Bulgária."Estou muito feliz por fazer parte da Efapel. Identifico-me com a estrutura do coletivo e gosto do programa que se avizinha para 2019. Comprometo-me a dar o meu melhor pela equipa e pelos patrocinadores, que honrarei na estrada ao longo da próxima época", referiu Nikolay Mihaylov, de 30 anos.O ciclista, proveniente da Delko Marseille Provence KTM, que também foi campeão de estrada na Bulgária, mostrou-se ainda disponível para assumir qualquer função que lhe seja designada para obter os melhores resultados para o conjunto da Efapel."Tudo isto faz-me sentir motivado e pronto para trabalhar duro na preparação da nova temporada. Quero agradecer pela confiança e desejar a todos nós uma época de muitos êxitos", referiu o estreante búlgaro no ciclismo português.Após as renovações de Sérgio Paulinho, Rafael Silva, Bruno Silva, Pedro Paulinho, Marcos Jurado e Henrique Casimiro e as contratações do espanhol Antonio "Chava" Angulo (Club Ciclista Rías Baixas), do uruguaio Fabricio Ferrari (Caja Rural) e do búlgaro Nikolay Mihaylov (Delko Marseille Provence KTM), o plantel da Efapel para 2019 fica concluído com o regresso de Jóni Brandão.