Nizzolo sagra-se campeão europeu de ciclismo

Giacomo Nizzolo conquistou esta quarta-feira o título de campeão da Europa de ciclismo de fundo, assegurando a terceira vitória seguida à Itália, na cidade francesa de Plouay, onde Rui Oliveira terminou no 14.º lugar.

Nizzolo, da NTT, sucedeu no historial da competição aos compatriotas Elia Viviani e Matteo Trentin, impondo-se ao 'sprint' no final dos 177,45 da prova de fundo dos Europeus de ciclismo de estrada, com o tempo de 4:12.23 horas.

O italiano bateu o francês Arnaud Démare, segundo classificado, e o alemão Pascal Ackermann, terceiro, numa chegada discutida também pelo holandês Mathieu van der Poel, quarto, e na qual se tentou intrometer Rui Oliveira, que terminou no 14.º posto.

O primeiro corredor luso a cruzar a meta gastou o mesmo tempo dos vencedores, enquanto Rui Costa, que, a 2,2 quilómetros do fim, ainda tentou seguir a roda de Thomas Pidcock quando o britânico se tentava isolar, terminou na 29.ª posição, gastando mais três segundos do que Nizzolo.

Rúben Guerreiro e Ivo Oliveira também chegaram no primeiro grupo perseguidor, a três segundos, nas 41.ª e 60.ª posições, respetivamente, enquanto Rafael Silva e Rafael Reis concluíram as 13 voltas ao percurso citadino da prova nos 80.º e 87.º postos, a 8.25 minutos.