Notícia Record: Exames à urina dos ciclistas da W52-FC Porto deram todos negativo

Os exames à urina dos ciclistas da W52-FC Porto deram todos negativo, segundoapurou. Para além da urina, foram feitas análises ao sangue mas o processo para obtenção de resultados é mais demorado devido à metodologia do passaporte biológico.No passado dia 24 de abril, a Polícia Judiciária levou a cabo uma rusga ao obrigo da chamada 'Operação Limpa' que culminou com a detenção do diretor-desportivo Nuno Ribeiro e do adjunto José Rodrigues.Segundo o 'Correio da Manhã', um grupo de 12 ciclistas havia sido tornado arguido na sequência da operação."A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público - DIAP Regional do Porto, procedeu à realização de uma operação destinada à deteção de métodos proibidos e substâncias ilícitas suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional", revelou a PJ, a 24 de abril, em comunicado.