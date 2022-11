Nova equipa de Rui Costa anuncia "contratação"... de Cristiano Ronaldo

Aproveitando a indefinição em torno do futuro de Cristiano Ronaldo, na sequência das declarações arrasadoras de CR7 sobre o Manchester United e Ten Hag, a Intermarché-Wanty-Gobert, equipa de ciclismo onde Rui Costa atuará a partir do próximo ano, fez uma paródia onde anunciou a "contratação" do... avançado português.Nesta fantasia, o conjunto do escalão máximo do ciclismo mundial apresentou Ronaldo com as suas cores e até inventou declarações do craque: "Quero revitalizar a minha carreira. Decidi juntar-me à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux."