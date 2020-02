Novo Tavira aposta na continuidade

Fundado em 1979 e com uma atividade ininterrupta, o Centro de Ciclismo de Tavira apresenta-se para mais uma época, agora sem associação ao Sporting, após o fim de uma ligação de quatro anos, que o presidente da equipa, Marcelino Teixeira, fez questão de dizer que aconteceu "por acordo mútuo".

A equipa mais antiga do Mundo surge em 2020 com nova cara, designando-se de Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel, mas aposta, no que ao plantel diz respeito, na continuidade, pois só apresenta dois reforços: Micael Isidoro, que correu nos últimos anos numa equipa angolana, e o filipino Pako Ochoa, que vem de uma equipa amadora.

O galego Alejandro Marque, mas sobretudo Frederico Figueiredo, são as principais referências, numa equipa em que o objetivo, segundo o diretor desportivo Vidal Fitas, " passa por vencer várias corridas e na prova mais mediática, que é a Volta a Portugal, ganhar uma etapa".

Já Joana Queiroz, em representação do Atum General, referiu que o "acordo não é mais do que um laço histórico de uma empresa que tem 170 anos e que começou precisamente em Tavira". Já o município mantém-se como principal patrocinador, enaltecido pela sua presidente, Ana Paula Martins. "A cidade nunca poderá perder a sua modalidade de referência", disse.

Também o presidente da Federação Portuguesa (FPC), Delmino Pereira, marcou presença na cerimónia de apresentação da equipa, homenageando o clube e a autarquia com a medalha dos 120 anos da Federação, "por tudo quanto têm dado à modalidade".