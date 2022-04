Nuno Ribeiro e José Rodrigues postos em liberdade

Nuno Ribeiro e José Rodrigues, os dois detidos na sequência de megaoperação levada a cabo pela Polícia Judiciária no sábado à equipa da W52-FC Porto, foram ouvidos esta tarde no tribunal, no Porto, e foram postos em liberdade, mas com algumas condicionantes:Têm ambos de se apresentar todas as semanas na esquadra da polícia da área da respetiva residência, não poderão contactar entre ambos e outros envolvidos no processo, assim como não poderão exercer as funções que exerciam antes de serem detidos.(em atualização)