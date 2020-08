O drama de Fabio Jakobsen: levou 130 pontos na cara e ficou só com um dente!

O holandês Fabio Jakobsen, companheiro de João Almeida na Deceuninck-Quick-Step, continua em recuperação, mas as sequelas são bastante extensas, após a grave queda no sprint de uma etapa da Volta à Polónia. Patrick Lefevre, diretor da equipa belga, fez revelações chocantes à VTM Nieuws: “Jakobsen levou 130 pontos na cara e ficou só com um dente. Tem as cordas vocais paralisadas e o seu paladar necessita de ser reparado. Isto não é nada positivo. É terrível.”

Lefevre está mais otimista quanto à recuperação do belga Remco Evenepoel: “As fraturas sanaram e estará apto em seis semanas. Fabio está muito mais atrasado na recuperação.”