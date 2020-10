Orgulho em A-dos-Francos: As raízes do ciclista que está a surpreender no Giro A pequena vila do concelho das Caldas da Rainha, que viu João Almeida dar as primeiras pedaladas, vibra com o desempenho do português

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login