Original: Milão-Sanremo cria prova virtual aberta a todos após cancelamento

Os organizadores da Milão-Sanremo, clássica de ciclismo anulada devido à pandemia de Covid-19, anunciaram hoje a criação de uma versão virtual e aberta a todos e que recria os últimos 57 quilómetros do percurso.

A prova, que foi cancelada apenas pela quarta vez, depois de, em 113 anos, apenas ter sido interrompida devido às guerras mundiais, decidiu recriar a prova, que usa tecnologia que permite aos adeptos experienciar a parte final na primeira pessoa.

A participação requer uma bicicleta eletrónica na qual é colocada uma versão digital dos 57 quilómetros do percurso original, completo com as subidas aos 'Capi', a chegada a Cipressa e a subida ao Poggio de Sanremo, a última subida antes da meta, na via Roma.