Óscar Sevilla assume liderança da Volta ao Lago Qinghai

O veterano espanhol Óscar Sevilla (Medellin), de 42 anos, assumiu esta terça-feira a liderança da Volta ao Lago Qinghai, enquanto José Ferreira (W52-FC Porto) é o melhor representante luso, no 29.º lugar.O segundo classificado na Vuelta de 2001 era um dos sete corredores da formação colombiana que lideravam com o mesmo tempo, na sequência do contrarrelógio inaugural por equipas, vestindo agora a camisola amarela após Alfonso Roldán ter perdido 1.09 minutos na terceira etapa, entre Douba e Guide.José Ferreira subiu ao 29.º lugar, a 2.49 minutos de Sevilla, depois de ter sido o oitavo a completar os 140 quilómetros da etapa de hoje.Joaquim Silva (W52-FC Porto) também chegou hoje com o pelotão, no 37.º posto, e ocupa a 30.ª posição da geral, igualmente a 2.49.Na quarta-feira, o pelotão da corrida chinesa vai enfrentar 100 quilómetros, entre Guide e Longyangxia, numa viagem com duas contagens de prémio de montanha, uma de primeira e outra de segunda categoria.