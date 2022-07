Patrão da W52-FC Porto quebra silêncio e dedica vitória a Pinto da Costa: «Deve ter sofrido muito»

O polémico gesto do patrão da W52-FC Porto após triunfo de José Neves no GP Douro



O polémico gesto do patrão da W52-FC Porto após triunfo de José Neves no GP Douro

Adriano Quintanilha quebrou este domngo o silêncio na sequência da suspensão imposta a oito dos seus ciclistas. Ao Porto Canal, o dirigente da W52-FC Porto assumiu que o triunfo no Grande Prémio Internacional do Douro é o mais importante da sua carreira, deixou palavras a Pinto da Costa e fez um reparo forte a quem manda na modalidade."Desde que estou no ciclismo esta vitória é a mais importante de todas. Queria dedicar esta vitória ao nosso presidente, que deve ter sofrido muito durante estes dois ou três dias, a toda a direção do FC Porto, a todos os associados e simpatizantes. Isto só veio provar que a minha preocupação, em 20 anos que tenho de ciclismo, foi sempre escolher os ciclistas que pensei serem os melhores. No ciclismo nunca há certezas de quem vai ganhar, mas tento sempre escolher os que me dão mais garantias", começou por dizer."Não tenho mais palavras. Queria agradecer à minha família, porque me tem apoiado nestes dias tão difíceis. Para que eu não desista, para que eu continue, para que eu prove a inocência destes grandes campeões. E toda a gente devia preocupar-se mais com aquilo que vi nesta prova. Uma grande prova, era trazer mais gente para as etapas, porque o que vimos foi simplesmente a família dos ciclistas e mesmo assim pouca. Que lutem e façam algo pelo ciclismo, que não destruam o ciclismo. Mas não posso dizer muito mais palavras, porque tenho um comunicado para fazer entre amanhã e terça-feira", acrescentou o dirigente da W52-FC Porto, que após o triunfo de José Neves fez um gesto que tem dado que falar