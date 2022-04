Paulo Couto recebeu telefonema de Nuno Ribeiro: «Disse-me que não alinhavam»

Paulo Couto é o diretor do Grande Prémio ‘O Jogo’ e ao nosso jornal referiu que foi contactado por Nuno Ribeiro antes do arranque da terceira etapa."A única coisa que posso fizer é que, pela manhã, o diretor desportivo da W52-FC Porto, o Nuno Ribeiro, informou-me de que a equipa não iria alinhar, não me dando justificação para o facto".O antigo ciclista frisa não ter mais detalhes para falar sobre o que ontem se passou, a não ser "lamentar". "Tenho que aguardar por mais conclusões sobre o processo, não podemos nesta altura adiantar muito mais".O antigo ciclista é também presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais e nessa qualidade disse, ao nosso jornal, não ter sido contactado por qualquer corredor da W52-FC Porto, seja dos que estavam em prova ou fora dela. "Pelas informações que existem, nenhum ciclista da equipa implicada foi detido, apenas o diretor desportivo", referiu Paulo Couto, que chegou a ser presidente da União ciclista da Maia, também visada no processo, pelo facto de José Rodrigues, um dos supostos detidos, ser agora o líder do clube."Só posso lamentar o nome da União Ciclista da Maia estar envolvido, mas a pessoa em causa colabora com a W52-FC Porto".