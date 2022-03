Peter Sagan critica "juventude sem respeito" e atira: «Mijam-se ali no meio do pelotão. É nojento»

Aos 32 anos, o eslovaco Peter Sagan é um dos mais bem sucedidos ciclistas do pelotão internacional e é do alto da sua experiência que fala nas transformações que se têm visto no mundo do ciclismo. Mudanças essas que, numa entrevista ao 'Het Nieuwsblad', considera estarem fazer mal à modalidade. Especialmente pela mentalidade dos jovens que chegam, que na sua opinião se apresentam com vários momentos de falta de respeito para com os mais velhos."Se falas muito na imprensa, só vais conseguir arranjar rumores e polémicas. E isso não ajuda ninguém. Como jovem tens de saber lidar com a imprensa. O Fabian Cancellara dizia muitas coisas sobre mim, provocava-me, especialmente nas clássicas. Mas isso fazia-me sempre rir, pois percebia que eu o deixava nervoso. Sempre que os jornalistas me vinham perguntar sobre o que ele dizia, eu respondia 'O Fabian é o meu ídolo. Não posso dizer nada de mau sobre ele'. Antigamente os mais velhos falavam muito, agora os mais jovens também o fazem. Podes pensar que és forte, és um campeão, o que seja, mas és jovem. A geração de jovens atual não tem respeito. Sentes isso... No passado havia regras ocultas no pelotão, agora... esquece isso. Há uma anarquia total", considerou o eslovaco da TotalEnergies, que em seguida apontou uma das situações que mais o chocou nos últimos tempos."A primeira vez que me apercebi foi quando estava no comando de uma prova e parei para urinar. E eles continuaram a atacar, enquanto que antes era um momento de descanso no pelotão. A paragem para urinar já não existe... Vi-o de novo na Haut Var. Antes tínhamos um tempo fixo para parar e urinar em conjunto. Agora urinam todos nas bicicletas. E pergunto-me 'isto é normal?' Percebo isso se estiveres na fase final de um Tour of Flanders ou Paris-Roubaix, mas no meio de uma prova? Não perdes nada se parares por um bocadinho. E eles nem se importam em ir para a beira da estrada. Não vou apontar nomes, mas eles simplesmente mijam-se ali no meio do pelotão. É nojento. E se dizes algo sobre isso é porque és arrogante, pois não mandas no que os outros fazem", criticou.