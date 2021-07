Peter Sagan deixa a Bora-hansgrohe após cinco épocas

O ciclista eslovaco Peter Sagan vai deixar a Bora-hansgrohe no final da temporada, com o antigo tricampeão mundial a anunciar esta quinta-feira o fim de um ciclo na sua carreira profissional, após cinco temporadas na equipa alemã.

Depois de a Bora-hansgrohe anunciar, no seu site oficial, o fim da bem sucedida parceria, foi Sagan a escolher o seu site pessoal para revelar que está a fechar um ciclo na sua carreira profissional, agradecendo a todos na estrutura alemã pelo "apoio e confiança" durante as últimas cinco épocas.

"Alcançámos tanta coisa e, mesmo nos momentos difíceis, mantivemo-nos unidos. Penso que não éramos apenas colegas, éramos parte de uma grande família. Não tenho dúvidas de que as cinco épocas que passei na Bora-hansgrohe estão entre as mais prolíficas da minha carreira e que alguns dos momentos mais memoráveis aconteceram nesse período", salienta.

O eslovaco, de 31 anos, recorda que foi no seu ciclo na equipa que se tornou no primeiro ciclista a vencer três títulos mundiais de forma consecutiva (2015-2017) e o recordista de vitórias na classificação por pontos da Volta a França (conquistou duas das suas camisolas verdes na Bora), que venceu a Paris-Roubaix (2018) e somou o seu 100.º triunfo.

"Contudo, após uma longa e profunda reflexão com a minha equipa, e de acordo mútuo com a Bora-hansgrohe, decidimos que seria melhor se o meu ciclo na equipa se fechasse e se um novo capítulo se abrisse na minha carreira. A mudança faz parte da vida e do crescimento", conclui o comunicado.

Sagan, uma das maiores estrelas do pelotão mundial, chegou à formação alemã em 2017, vindo da Tinkoff. Esta época, apesar de ter vencido a classificação da regularidade na Volta a Itália, o campeão eslovaco de fundo tem tido resultados discretos, tendo vencido apenas uma etapa no Giro, uma na Volta à Romandia e outra na Catalunha, além do título nacional.

Na Volta a França, desistiu com uma lesão no joelho direito, resultante de uma queda na terceira etapa, quando tinha como melhor resultado dois quintos lugares, na quarta e sexta tiradas, e acabou por de ter de abdicar dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 por não ter recuperado da mesma.