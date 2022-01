Peter Sagan testa pela segunda vez positivo à Covid-19

O ciclista eslovaco Peter Sagan testou pela segunda vez positivo ao SARS-CoV2, que provoca a covid-19, anunciou esta terça-feira o três vezes campeão mundial, que revelou que o irmão Juraj também está infetado.

"Temos sintomas relacionados com o vírus e estamos a seguir as orientações das autoridades competentes. Vou mantendo-vos informado", escreveu Sagan, na rede social Twitter.

O eslovaco, que este ano trocou a equipa alemã Bora-hansgrohe pela francesa TotalEnergies, já tinha estado infetado no início da temporada passada.







My brother Juraj and I took Covid-19 tests which, unfortunately, came out positive. We have symptoms related to the virus and we are following the corresponding guidance set by the relevant authorities. I'll keep you posted.