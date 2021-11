Pogacar destrona Sagan nos mais bem pagos

Tadej Pogacar vai ser em 2022 o ciclista mais bem pago do pelotão mundial, destronando Peter Sagan, que ocupou o 'cargo' nas últimas épocas.De acordo com dados recolhidos pelo site 'Brújula Bike', o bicampeão do Tour, de 23 anos, vai auferir na próxima temporada seis milhões de euros, contra os 5,5 milhões ganhos por Chris Froome e Peter Sagan.Fora os dez primeiros está Primoz Roglic, sendo que o top 20, sem qualquer português, fecha com o colombiano Fernando Gaviria, com 1,8 milhões de euros.Eis os vinte mais bem pagos:1 - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 6 millones de euros2 -Chris Froome (Israel Start-Up Nation) 5,5 M3 -Peter Sagan (Total Energies) 5,5 M4 - Geraint Thomas (Team Ineos) 3,5 M5 - Egan Bernal (Team Ineos) 2,8 M6 - Michal Kwiatkowski (Team Ineos) 2,5 M7 - Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) 2,3 M8 - Wout van Aert (Jumbo-Visma) 2,2 M9 - Alejandro Valverde (Movistar) 2,2 M10 - Richard Carapaz (Team Ineos) 2,2 M11- Vincenzo Nibali (Astana) 2,1 M12 - Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 2 M13 - Adam Yates (Team Ineos) 2 M14 - Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2 M15 - Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2 M16 - Jakob Fuglsang (Astana) 2M17 - Romain Bardet (DSM) 2 M18 - Elia Viviani (Cofidis) 1,9 M19 - Nairo Quintana (Arkea) 1,9 M20 - Fernando Gaviria (UAE) 1,8 M