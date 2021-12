Pogacar surge em Ljubljana para triunfar

O esloveno Tadej Pogacar (Emirates) surpreendeu, ao comparecer e conquistar a 1ª edição da Ciklokros, em Ljubljana, capital do seu país. O duplo vencedor do Tour teve como grande rival o compatriota Luka Mezgec (BikeExchange), que andou na frente com Matvez Govekar (Tirol KTM). Mas na sexta das oito voltas ao circuito, Pogacar ultrapassou Mezgec e ganhou vantagem de 15 segundos até à meta. Embora as habilidades de Pogacar no ciclocrosse possam surpreender, os talentos do jovem de 23 anos são familiares na Eslovénia, onde foi campeão nacional em 2019. Desde então, dedicou-se, no entanto, à estrada. A corrida foi discreta, sem público devido às prevenções sanitárias da pandemia, mas Pogacar, que cortou a meta com sangue no nariz após algumas escorregadelas, fez questão de promover o ciclocrosse e o apoio à sua equipa de formação, a Pogi Team Generali.