Pogacar vence Strade Bianche com ataque a mais de 45 quilómetros da meta

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) isolou-se este sábado a quase 50 quilómetros da meta para vencer a solo a 16.ª Strade Bianche, em Siena, aumentando o palmarés na clássica que é 'quase' o sexto Monumento.

O ciclista de 23 anos cumpriu os 184 quilómetros com início e fim em Siena em 4:47.49 horas, gastando menos 37 segundos do que o 'veterano' espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que vai parecendo 'eterno', aos 41 anos, e hoje foi segundo.

A fechar o pódio, o dinamarquês Kasper Asgreen (QuickStep-Alpha Vinyl) chegou a 46 segundos, com o português Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post) em bom plano, no 15.º posto, a 1.57 minutos.

Também Nelson Oliveira (Movistar) esteve bem, ao acabar em 33.º, a 4.19, após ter trabalhado em prol de Valverde.

Depois de um esforço consistente após o ataque decisivo, 'Pogi' pôde dar-se ao luxo de subir a Via Santa Catarina já depois de ter cumprimentado espetadores mais em 'ritmo de passeio', confirmando mais um triunfo autoritário na ainda jovem carreira.

Muito antes de Pogacar erguer os braços, a 90 quilómetros do fim, uma queda em massa acabou por 'arrasar' vários candidatos, com a 'vítima' mais visível de todas, o campeão do mundo francês Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), a 'capotar'.

A queda foi 'provocada' por uma secção com vento lateral muito forte, aliada ao tradicional 'sterrato' da corrida, acabando por levar dezenas de corredores ao chão.

Este ano, o vencedor das últimas duas Voltas a França segue 'intocável': venceu na estreia, na Volta aos Emirados Árabes Unidos, em que ainda conseguiu duas etapas, e agora voltou a 'brilhar'.

A 16.ª edição consagrou, assim, o primeiro campeão esloveno, o primeiro a conseguir vencer Tour e Strade Bianche, e o segundo vencedor mais novo de sempre, apenas superado pelo italiano Moreno Moser, que em 2013 tinha 22 anos.

"Foi uma vitória fantástica, incrível. Ataquei cedo e até aos últimos cinco quilómetros não tinha a certeza que ia conseguir. Na última subida, ainda estava a olhar para trás", declarou o esloveno da UAE Emirates.