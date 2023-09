Primoz Roglic vence Giro dell'Emilia no dia em que confirmou adeus à Jumbo-Visma

O ciclista esloveno Primoz Roglic venceu este sábado o Giro dell'Emilia, a caminho da Volta à Lombardia, no dia em que confirmou a saída iminente da equipa holandesa Jumbo-Visma.

Roglic cumpriu os 204,1 quilómetros entre Carpi e San Luca em 4:49.44 horas, menos um segundo do que o compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo, e o britânico Simon Yates (Jayco-AlUla), terceiro.

A história da corrida, a caminho do último Monumento da época, a Volta à Lombardia, e do terceiro triunfo de 'Rogla' em San Luca acabou ensombrada pela confirmação, pela voz do próprio, de que vai deixar a Jumbo-Visma em que corre desde 2016.

"Não quero dizer nada, só confirmar que deixarei a equipa. Mas queremos falar depois das corridas, agora quero seguir concentrado", declarou, antes ainda da partida.

A própria equipa confirmou a notícia que já vinha sendo falada nos últimos dias na imprensa especializada, também devido a rumores de que esta formação, que venceu as três 'grandes Voltas' em 2023, se pode fundir com a Soudal-QuickStep, outra das 'potências' do ciclismo.

"Depois de uma viagem memorável em conjunto, a equipa dá a Roglic a oportunidade de perseguir as suas ambições noutros lugares futuros. Antes, concentrar-se-á na corridas em Itália", pode ler-se na conta dos neerlandeses na rede social 'X' (ex-Twitter).

Aos 33 anos, o campeão olímpico de contrarrelógio é o vigente vencedor da Volta a Itália e já venceu por três vezes a Volta a Espanha, apresentando um palmarés com 80 vitórias profissionais, pouco 'alcançável' por outros rivais.

Só este ano, além do Giro, venceu o Tirreno-Adriático, no qual ganhou três etapas, mais duas tiradas e a geral final da Volta à Catalunha, a Volta a Burgos (com as duas etapas conquistadas 'da praxe') e duas tiradas na Vuelta (em que soma 12 no total), que acabou em terceiro atrás de dois companheiros de equipa.