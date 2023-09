Problemas cardíacos põem fim à carreira de Nathan van Hooydonck

Uma anomalia nos músculos do coração pôs, esta quarta-feira, fim à carreira do ciclista belga Nathan Van Hooydonck, anunciou a Jumbo-Visma, após exames realizados na sequência de um acidente de viação em 12 de setembro.Hooydonck, de 27 anos, recebeu um desfibrilhador interno "para corrigir possíveis arritmias cardíacas no futuro", pode ler-se em comunicado da equipa neerlandesa, que indica ainda que o belga deixou hoje o Hospital Universitário de Antuérpia."Após exames exaustivos, Van Hooydonck foi diagnosticado com uma anomalia muscular no coração, que causou o problema que quase lhe pôs fim à vida. Estas descobertas significam o fim da carreira profissional", pode ler-se no comunicado.O próprio, citado na nota, reconhece ter sido "incrivelmente sortudo", após ter causado um acidente de viação ao sentir-se mal, quando seguia com a mulher grávida na viatura."Estou bem, mas ainda tenho de lidar com o facto de que isto me pôs fim à carreira. Quero agradecer a todos os que me ajudam, e vou focar-me em recuperar e em ser pai em breve", declarou.O belga era um dos gregários da Jumbo-Visma, melhor equipa do pelotão mundial, tendo ajudado o dinamarquês Jonas Vingegaard - que lhe dedicou o triunfo na 16.ª etapa da Volta a Espanha - a vencer as últimas duas edições da Volta a França.Sem vitórias profissionais no currículo, era um dos colegas mais próximos de Vingegaard, campeão do Tour e parte do trio de ciclistas da Jumbo-Visma que ocupou o pódio da Vuelta, ganha pelo norte-americano Sepp Kuss.Van Hooydonck começou a carreira na Bissel, uma formação de desenvolvimento, em 2014, mudou-se para a BMC, do WorldTour, em 2017, e passou também pela CCC antes de se juntar à Jumbo-Visma em 2021, ajudando não só aos dois triunfos no Tour do dinamarquês, como a um outro do esloveno Primoz Roglic, na Volta a Espanha (2021).