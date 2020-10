PSD apresenta voto de congratulação por João Almeida e Ruben Guerreiro

Os deputados do PSD vão apresentar na Assembleia da República um voto de congratulação pelo desempenho dos ciclistas João Almeida e Ruben Guerreiro na Volta a Itália, informou esta segunda-feira o deputado social-democrata Hugo Patrício Oliveira.

O deputado social-democrata pretende que a Assembleia da República reconheça o desempenho dos dois atletas, que eleva não só o nome de Portugal, como serve também de inspiração para a ambição internacional dos nossos cidadãos em todos os quadrantes profissionais em geral e no desporto em particular.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) liderou durante 15 dias a geral da corsa rosa, acabando no quarto posto, a melhor classificação de sempre de um ciclista luso, e Ruben Guerreiro (Education First) conseguiu vencer uma das principais classificações, a da montanha, um feito inédito para o ciclismo português, além de triunfar na nona de 21 etapas.

A 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta terminou domingo com a vitória do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), após a conclusão do contrarrelógio individual da 21.ª etapa, em Milão.