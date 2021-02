Quase a tocar o céu: Richard Carapaz treinou a 5.897 metros de altitude

Treinar em altitude não é problema ou novidade para ciclistas naturais ou residentes no Equador, mas há quem leve a altitude a níveis de cortar a respiração. Foi o que fez Richard Carapaz, que prepara o arranque da temporada de 2021 – a sua primeira corrida vai ser em março, a Volta à Catalunha -literalmente nas altura.

O ciclista da Ineos, de 27 anos, foi até ao vulcão Cotopaxi, um dos mais altos do Mundo, situado a 75 km da capital Quito e que fica a 5.897 metros de altitude. Carapaz não chegou a tanto, ficou-se pelos 4.800... Não houve perigo de erupção, sendo que a última vez que o Cotopaxi ‘explodiu’ foi em 2016... já o Etna, onde João Almeida vestiu a camisola rosa no Giro, está em atividade.

No topo do Mundo

A Ineos fez notícia e publicou algumas fotos da odisseia do vencedor do Giro de 2019 e segundo na Vuelta de 2020, nos 4.800 metros de altitude, fazendo ainda uma curiosa comparação com outras montanhas famosas, entre elas o mítico Passo del Stevio (2.757 metros), uma das mais mortíferas subidas do ciclismo, e onde João Almeida perdeu a liderança, depois de 15 dias nesse posto.