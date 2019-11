Quintanilha anuncia Amaro Antunes e José Mendes na W52-FCP

Não foi pelos canais oficiais (site do FC Porto) e página do Facebook da equipa, que a W52-FCP anunciou as contratações de Amaro Antunes e José Mendes (SCP-Tavira).Foi o patrão da equipa, ou seja, o principal investidor e dono da empresa W52, Adriano Quintanilha, a fazê-lo e apenas ao "Jornal de Notícias". Nota-se já uma mudança no modus operandi quanto ao anúncio de contratações, pois até ao momento essas notícias eram dadas através dos canais oficiais já referidos. E mesmo passadas algumas horas, ainda não são notícias nesses mesmos canais...Adriano Quintanilha quer chamar a si um maior controlo quanto à gestão da equipa, começando já a fazê-lo, ao ser ele a anunciar as primeiras contratações tendo em vista 2020.O empresário justificou ainda ao "JN" as razões pelas quais a W52-FCP vai regressar à terceira divisão do pelotão, depois de este ano ter subido à segunda divisão. "O investimento feito para ser Continental-Profissional em 2019, que triplicou o orçamento, teve compensações mínimas".Amaro Antunes regressa à formação, depois de dois anos na CCC, o último dos quais no World Tour, enquanto José Mendes, campeão nacional, representou em 2019 a equipa do Sporting-Tavira.