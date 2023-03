Rádio Popular-Paredes-Boavista reage à suspensão da UCI: «Sempre estivemos e estaremos na luta pela verdade desportiva»

A Rádio Popular-Paredes-Boavista confirmou que a UCI suspendeu a equipa por 30 dias (de 19 de março a 17 de abril), devido à violação do artigo 7.12.1 do Regulamento Antidopagem, na sequência dos casos de doping de Daniel Freitas, arguido na operação 'Prova Limpa', que foi suspenso em dezembro por três anos pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) por "posse de substância e método proibido", e de João Benta.Em comunicado divulgado ao final da noite desta terça-feira, a Radio Popular-Paredes-Boavista fez o seguinte esclarecimento:"1. Por virtude de punições aplicadas aos ex-atletas da equipa, João Benta e Daniel Freitas, resultantes de infrações pelos mesmos cometidas à revelia das orientações que sempre lhes foram transmitidas, deliberou a UCI punir a equipa de ciclismo com a pena de suspensão por 30 dias, estando assim impedida de participar em provas internacionais.2. Reconhece a UCI a inexistência de qualquer responsabilidade da Direção e Corpo Técnico da Equipa.3. Não obstante, e no cumprimento do articulado do Regulamento de Disciplina da UCI, mesmo na inexistência de responsabilidade nas práticas delituosas dos atletas, quando ocorram duas situações dentro do espaço temporal de 12 meses, é imperativa a punição com suspensão temporária da equipa.4. Assim, a equipa não participou na Clássica da Arrábida, nem estará presente na Volta ao Alentejo, únicas provas de categoria internacional que ocorrem no espaço temporal da suspensão (19 de Março a 17 de Abril).5. Sempre estivemos e estaremos na luta pela verdade desportiva e contra todas as práticas ilícitas que visem tal desiderato."