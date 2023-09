Rafael Reis assume liderança da geral do GP Jornal de Notícias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) assumiu esta sexta-feira a liderança da geral do Grande Prémio Jornal de Notícias, após uma sétima etapa, em Guimarães, ganha por Diogo Barbosa (AP Hotels e Resorts/Tavira/Farense).

O dia, com 158,4 quilómetros, foi de novo marcado por uma fuga que vingou, na qual Diogo Barbosa, filho do célebre ciclista Cândido Barbosa, se destacou, nos quilómetros finais, para vencer a solo.

Barbosa impôs-se na Penha, em Guimarães, ao cabo de 04:04,30 horas, batendo Rafael Silva, da Efapel, por 14 segundos, e deixando Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) em terceiro, a 23.

Rafael Reis, que entrou em quarto, a 31 segundos, arrebatou a liderança da geral, tendo agora 11 segundos de vantagem para Luís Fernandes (Rádio Popular/Paredes/Boavista), segundo, e 43 para Henrique Casimiro (Efapel), terceiro.

No sábado, a oitava etapa tem partida e chegada na Maia, distrito do Porto, com 161,5 quilómetros.