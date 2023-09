Rafael Reis conquista Grande Prémio Jornal de Notícias

O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) conquistou este domingo a 32.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias, com o colombiano Adrián Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO) a vencer a última etapa.

Na nona e última etapa, que começou e terminou em Viana do Castelo, depois de percorridos 147,1 quilómetros, Bustamante foi o mais rápido no sprint final e bateu Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) e Aleksandr Grigorev (Efapel), que chegaram com o mesmo tempo do vencedor.

Rafael Reis segurou a liderança e terminou a prova com 15 segundos de vantagem para Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo, e 47 para Henrique Casimiro (Efapel), terceiro, que completaram o pódio.

Nas restantes classificações gerais, Luís Mendonça venceu nos pontos, César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista) na montanha, Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) na juventude, Adrian Bustamente nas metas volantes, Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) no combinado e Daniel Dias (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) nos sprints especiais. Entre as equipas, venceu a Glassdrive-Q8-Anicolor.