Rafael Reis é o novo campeão nacional de contrarrelógio

Depois do segundo lugar em 2021, Rafael Reis (Glassdrive) sagrou-se este ano campeão nacional de contrarrelógio, em prova que se disputou em Mogadouro, Trás-os-Montes.O ciclista de Palmela, de 29 anos, percorreu os 33,5 quilómetros em 40m23s, deixando nos restantes lugares do pódio Ivo Oliveira (40m52s) e João Almeida (41m04s), ambos da Emirates. Refira-se que o ciclista de A-dos-Francos era o detentor do título, surgindo nos Nacionais após quase um mês sem competir devido ao abandono no Giro por causa da Covid.Em femininos o título nacional não mudou. Daniela Campos (Bizkaia-Durango) sagrou-se, aos 20 anos, bicampeã, com 32m35s, à frente de Beatriz Pereira (Bizkaia-Durango), 32m42s, e Ana Caramelo (Kiwi Atlantico Louriña), 32m47s.Já em sub-23 masculinos, há também novo campeão nacional de contrarrelógio. Pedro Andrade (Efapel Cycling) sucede ao colega de equipa Fábio Fernandes, tendo gasto, nos 21,5 km, 27m10s, seguido de Daniel Dias (Kelly-Simoldes-UDO), 27m27s, e Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor), 27m46s.Este sábado e domino disputam-se na mesma localidade as provas de fundo, com a de elites masculinas marcada para domingo.