Raid BTT Lagoas de Mira conta com mais de 900 atletas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Raid BTT Lagoas de Mira tem 930 atletas inscritos, de diversos escalões, que vão estar em prova no fim de semana, em Mira, no distrito de Coimbra.

A iniciativa tem início no sábado, às 18h30, junto ao palco da Barrinha, com um prólogo noturno, que servirá para "definir o acesso às boxes de partida da prova principal", que se realiza no dia seguinte, informa, numa nota, a Câmara Municipal de Mira.

A prova vai passar por várias localidades do concelho e está dividida em duas distâncias - um raid com 55 quilómetros e uma prova mais curta, com 35 quilómetros.

De acordo com o município, a prova "rainha" deste Raid BTT tem início às 09h30 de domingo, sendo a zona de concentração dos atletas no Jardim do Visconde, local da partida e chegada.

A autarquia informou ainda que haverá alguns condicionalismos no trânsito das vias do concelho, durante a prova, estando por isso o centro da vila cortado à circulação no início do raid.

Como noutros anos, o Raid BTT Lagoas de Mira tem associado uma causa solidária.

Este ano a entidade beneficiária é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira.

O evento é organizado pela Associação Cicloturística do Cabeço de Mira (ACCM) e pela sua equipa de BTT ACCM BTTEAM e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mira e das quatro juntas de freguesia do concelho.