Raúl Alarcón (W52-FC Porto) suspenso por doping

O espanhol Raúl Alarcón, ciclista da W52-FC Porto, foi suspenso provisoriamente pela União Ciclista Internacional. A informação vem apenas referida na lista de suspensões, não explicando a entidade o que realmente aconteceu com o ciclista. Refere apenas que o castigo se deve a "uso de métidos proibidos e ou uso de substâncias proibidas", o que normalmente se refere a irregularidades no Passaporte Biológico.O vencedor da Volta a Portugal de 2017 e 2018 não esteve presente na edição deste ano para defender o título, ausência essa justificada pela equipa e pelo próprio por não ter recuperado a tempo de lesões que sofreu devido a uma queda ocorrida no Grande Prémio Abimota. Foi substituido pelo compatriota Gustavo Veloso, tendo a vitória na corrida máxima pertencido ao colega de equipa, João Rodrigues.Falta à UCi explicar desde quando é que o espanhol violou as normas antidopagem para se ver se vai ou não perder as Voltas a Portugal que venceu