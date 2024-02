Remco Evenepoel dá show na Figueira Champions Classic

O belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) venceu este sábado a segunda edição da Figueira Champions Classic, após um ataque a solo a mais de 50 km do final da etapa.O craque dominou a clássica, ganhando com 1.48 minutos de avanço sobre o compatriota Vito Braet (Intermarché) e o italiano Simone Velasco (Astana). Rúben Guerreiro (Movistar) foi o melhor português, terminando no 8.º posto.Recorde-se que esta segunda edição da Figueira Champions Classic foi promovida à categoria UCI ProSeries, a segunda mais importante do calendário internacional.