Ricardo Mestre assume recurso ao doping: «Foi por iniciativa minha, com conhecimento de Nuno Ribeiro»

Ricardo Mestre, um dos arguidos que prestam depoimento esta sexta-feira, no segundo dia de audiências no julgamento referente ao caso W52-FC Porto, assumiu o uso de substâncias dopantes "com conhecimento de Nuno Ribeiro", o diretor desportivo da equipa.O ciclista admitiu ter consumido produtos proibidos, "mais assiduamente a partir de 2020". "Foi por iniciativa minha, com o conhecimento de Nuno Ribeiro".Em tribunal, Ricardo Mestre assumiu não apenas o uso de substâncias ilícitas, como o recurso a transfusões de sangue para melhorar o rendimento desportivo."O doping é um sistema regular no ciclismo, onde nos adaptamos para conseguir atingir o nível que se pretende para chegar ao topo", acrescentou ainda o antigo vencedor da Volta a Portugal.