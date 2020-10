Rodoviária do Oeste homenageia João Almeida nos seus autocarros

A Rodoviária do Oeste, transportadora com origem em Caldas da Rainha, decidiu homenagear o ciclista João Almeida por tudo o que tem conseguido na Volta a Itália. A empresa colocou a imagem do atleta num dos seus autocarros.





Uma atitude aplaudida pela Junta de Freguesia de A-dos-Francos, a terra natal do corredor."A Rodoviária do Oeste associou-se ao João Almeida. Muito Obrigado! Ficou fantástico!", lê-se, no Facebook.