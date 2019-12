Rohan Dennis junta-se a Christopher Froome na Ineos

O ciclista australiano Rohan Dennis, bicampeão mundial de contrarrelógio, assinou por dois anos com a Ineos, de Christopher Froome, anunciou esta segunda-feira a equipa patrocinada pelo grupo britânico de produtos químicos.

Rohan Dennis, de 29 anos, declarou ao sítio oficial da equipa que a sua transferência para a Ineos é a "concretização de um sonho" e, depois de em breve se juntar aos restantes colegas em estágio, deverá ter a sua estreia pela equipa em janeiro de 2020, na Austrália.

Vencedor de etapas nas voltas a França e Itália, Rohan Dennis estava sem equipa desde setembro. Quatro dias após a conquista do seu segundo título mundial em Harrogate, em Yorkshire, a equipa Bahrain-Mérida anunciou o fim do seu contrato.

Em julho, o australiano abandonou a Volta à França sem fornecer qualquer explicação, na 12.ª etapa, no dia anterior ao contrarrelógio em que era apontado como um dos favoritos. No Mundial, conquistou o título com facilidade numa bicicleta com a marca mascarada.

Ciclista profissional desde 2013, Rohan Dennis, ex-recordista mundial da hora, entrou para a equipa do Bahrain-Mérida no início de 2019, depois de quatro anos e meio na BMC.