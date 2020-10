Ruben Guerreiro após vitória no Giro: «Que satisfação depois de tantos segundos lugares!»

Ruben Guerreiro não cabia em si de contente no final da 9.ª etapa do Giro, que venceu de forma incrível, num mano a mano com Castroviejo. O português da EF Pro Cycling garantiu também a liderança no prémio da montanha, num dia em que João Almeida segurou a liderança da geral.





"Finalmente, que satisfação, depois de tantos segundos lugares! A equipa e eu merecemos esta vitória. Foi muito difícil conseguir uma fuga esta manhã, é uma vitória extraordinária, referiu.Depois, analisou o duelo com Castroviejo: "Ele era o mais forte na parte mais plana da etapa e eu sabia que tinha de reservar alguma energia para o final."Sobre João Almeida, lembrou que o líder da geral é um amigo. "Conhecemo-nos há muito tempo é como um irmão mais novo. Fiquei muito feliz de o ver de camisola rosa, é fantástico, algo que nunca esqueceremos."João Almeida estava na sala e retribuiu: "Estou feliz pelo Ruben, ele merece."