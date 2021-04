Ruben Guerreiro foi 8.º na abertura da Volta aos Alpes

O português Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) foi esta segunda-feira oitavo classificado na primeira etapa da Volta aos Alpes, ganha pelo italiano Gianni Moscon (INEOS), primeiro líder da geral.

O italiano foi o mais rápido no final da ligação entre Brixen e Innsbruck, de 140,6 quilómetros, concluindo com um tempo de 3:29.24 horas, batendo sobre a meta o norueguês Idar Andersen (Uno-X), segundo, logo seguido do bielorrusso Alexandr Riabushenko (UAE Emirates), terceiro e que liderava o pelotão.

Guerreiro foi oitavo, com o mesmo tempo do vencedor, e ocupa o mesmo lugar da geral, a 10 segundos de Moscon, líder da geral destacado após as bonificações de tempo no final.

Na terça-feira, a segunda de cinco etapas liga Innsbruck a Feichter im Kaunertal, ao cabo de 121,5 quilómetros, numa tirada de alta montanha com três ascensões principais no traçado.