Rúben Guerreiro sobe a 8.º da geral em etapa ganha por Bilbao

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) venceu esta quinta-feira a etapa rainha da Volta aos Alpes, subindo à segunda posição da geral, liderada pelo britânico Simon Yates (BikeExchange) e na qual o português Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) é oitavo.

Num final emocionante, Bilbao alcançou Yates e Aleksandr Vlasov (Astana), que se tinham destacado na última dificuldade dos 168,6 quilómetros entre Naturns e Pieve di Bono, e bateu os seus dois adversários ao sprint, com o trio a cortar a meta com o tempo de 4:39:42 horas.

Yates e Vlasov pareciam lançados para o triunfo na quarta etapa, depois de terem passado isolados em Castel Condino, mas o basco, pelo segundo dia consecutivo, deu um 'show' a descer, alcançando o duo da frente e impondo-se num final renhido, em que desviou ligeiramente a trajetória para impedir a ultrapassagem do líder da geral.

Graças à prestação desta quinta-feira, Bilbao subiu ao segundo lugar da classificação individual, a 58 segundos do britânico da BikeExchange, com Vlasov a completar o pódio, a 01.06 minutos.

O português Ruben Guerreiro, em excelente forma no pré-Giro, onde irá defender a camisola da montanha conquistada no ano passado, foi sétimo na etapa, a 01.16 minutos, e subiu um lugar na geral, sendo agora oitavo, a 3:12 minutos de Yates.

Outro dos destaques da jornada foi a presença na fuga do dia de Chris Froome (Israel Start-Up Nation): discreto durante toda a temporada, o quatro vezes vencedor da Volta a França foi apanhado a 18 quilómetros do final, depois de ter passado na frente as duas primeiras montanhas do dia.

A quinta e última etapa da Volta aos Alpes decorre nesta sexta-feira, entre Valle del Chiese Idroland e Riva del Garda, no total 120,9 quilómetros.