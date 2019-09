Rui Costa décimo nos Mundiais de ciclismo

O português Rui Costa foi este domingo o décimo colocado na prova em linha dos Mundiais de ciclismo, ao cruzar a linha de meta em 6:27:38 horas, a 1:10 minutos do novo campeão mundial, o dinamarquês Mads Pedersen, que bateu ao sprint o italiano Matteo Trentin - Stefan Küng foi terceiro, a dois segundos.Grande referência da Seleção Nacional, depois de ter sido campeão mundial em 2013 e também 10.º no ano passado, Rui Costa esteve sempre em evidência durante os duríssimos 261.8 quilómetros disputados em Yorkshire, em Inglaterra, chegando à zona de meta integrado num grupo de nove ciclistas, onde se destacavam nomes como Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar ou Gorka Izagirre.De notar que os restantes quatro portugueses presentes (José Gonçalves, Rúben Guerreiro, Nélson Oliveira e Rui Oliveira) foram forçados a abandonar durante a prova, seguindo o caminho de grande parte do pelotão, já que dos 195 ciclistas que se apresentaram à partida apenas 46 concluíram.