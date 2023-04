Rui Oliveira lançou vitória de Pogacar na Volta à Flandres

Tadej Pogacar (Emirates) venceu este domingo uma das mais míticas clássicas do Mundo, a Volta à Flandres, depois de um ataque a sensivelmente 60 quilómetros da meta e lançado por alguns dos seus colegas, entre eles Rui Oliveira, que acelerou o ritmo quando o pelotão passava por um dos troços de paralelo, abrindo caminho para depois o líder da equipa lançar o ataque decisivo.Pogacar cortou a meta com 16 segundos de vantagem sobre outros dos candidatos, o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin), enquanto o belga Wout van Aert (Jumbo), a correr em casa, teve de contentar-se com o quarto posto, a 1.12 minutos, o mesmo tempo do terceiro classificado, o dimarquês Mads Pedersen (Trek).Rui Oliveira acabaria no 58.º posto (a 11.23 minutos), enquanto o outro português que participou na Volta à Flandres, André Carvalho (Cofidis) não terminou.