Rui Oliveira terceiro na quarta etapa da Volta à Valónia

O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi esta terça-feira terceiro classificado na quarta etapa da Volta à Valónia, após integrar a fuga do dia com o vencedor da tirada, o italiano Davide Ballerini (QuickStep-Alpha Vinyl).

Ballerini, de 27 anos, somou a primeira vitória da época, ao cumprir os 200,8 quilómetros entre Durbuy e Couvin em 5:10.12 horas, fazendo vingar a fuga do dia à frente de dois colegas escapados, o espanhol José Joaquin Rojas (Movistar), segundo, e Oliveira, terceiro.

Apesar de terem discutido a vitória, não foi por chegarem com tempo de vantagem para o pelotão, que os apanhou a seis quilómetros do final; o trio acabou por acompanhar novo ataque, do dinamarquês Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), quarto classificado.

Na linha de meta, com o pelotão logo atrás, as diferenças de tempo acabaram por nem ser contadas, mas a ponta final de Ballerini fez a diferença, deixando em terceiro o português, que foi o escolhido pela equipa para a fuga, um dia depois do irmão, Ivo Oliveira, a ter integrado.

Contas feitas, ambos subiram quase 20 lugares na geral individual, com Rui Oliveira, quinto na classificação da montanha, a ascender a 82.º, já a mais de 20 minutos da liderança, e Ivo Oliveira, sexto na tabela de escaladores, em 86.º.

A geral segue liderada pelo australiano Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), com quatro segundos de vantagem para Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), segundo, e seis para Skjelmose Jensen, terceiro.

A Volta à Valónia termina na quarta-feira com a quinta etapa, nova tirada longa, de 214,8 quilómetros, entre Le Roeulx e Chapelle-lez-Herlaimont, com o 'pavé' como principal dificuldade -- e atrativo -- do dia.

