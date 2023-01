Rui Oliveira termina em 10.º no Trofeo Ses Salines-Alúdia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi esta quinta-feira oitavo no Trofeo Ses Salines-Alúdia, com o mesmo tempo do vencedor, o ciclista holandês Marijn van der Berg (EF Education-EasyPost), enquanto Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) terminou na 40.ª posição.



Um dia depois de ter vencido o Trofeo Calvià, na estreia do campeão mundial de fundo de 2013 pela equipa belga, Rui Costa concluiu os 158,6 quilómetros da corrida, desde Ses Salines e até Alcúdia, a 10 segundos de Van der Berg.

A vitória neste troféu maiorquino foi decidida ao 'sprint', com Van der Berg a impôr-se, em 3:37.31 horas, ao britânico Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) e ao eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), segundo e terceiro classificados, respetivamente.