Russo Aleksandr Vlasov manifesta-se contra a guerra: «Pessoas como eu não tiveram voto na matéria»

O russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) manifestou-se esta quinta-feira pela paz, contra a investida militar da Rússia na Ucrânia, juntando-se ao compatriota Pavel Sivakov (INEOS) neste apelo que une os dois ciclistas daquele país no escalão WorldTour.

"Como muitos russos, apenas quero paz. Não sou uma pessoa política, e as pessoas normais, como eu, não tiveram voto na matéria sobre se devíamos entrar em guerra", escreveu o corredor de 25 anos na rede social Instagram.

Sivakov já se tinha pronunciado pela paz, numa altura em que a União Ciclista Internacional (UCI) baniu as equipas russas e bielorrussas, com a 'secundária' Gazprom-RusVelo à cabeça, além de atribuir estatuto neutro aos ciclistas de outras equipas, como o homem da INEOS e o da BORA-hansgrohe.

Vlasov, campeão nacional de contrarrelógio, venceu já este ano a Volta à Comunidade Valenciana e é a principal figura do ciclismo do seu país, tendo terminado a Volta a Itália de 2021 em quarto lugar.

"A guerra foi um choque para todos e espero que acabe o mais cedo possível. O papel do desporto deve ser o de unir os povos para lá de fronteiras políticas, e não dividi-los", explicou.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 100 mil deslocados e pelo menos 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.