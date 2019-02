Sam Bennett triunfa na consagração de Winner Anacona em San Juan

O ciclista colombiano Winner Anacona (Movistar) conquistou este domingo a Volta a San Juan, após a sétima e última etapa, ganha pelo irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe).No final dos 141,3 quilómetros da tirada, com partida e chegada em San Juan, Bennett impôs-se no 'sprint', em 2:54.26 horas, à frente do colombiano Álvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep) e do eslovaco Erik Baska (Bora-hansgrohe).Nos quilómetros finais, o italiano Nicola Toffali e o português Tiago Machado ainda tentaram surprender o pelotão, mas o melhor do Sporting-Tavira voltou a ser o búlgaro Alexander Grigoryev, na 22.ª posição.Na geral, Anacona defendeu a liderança e venceu a prova com 35 segundos de avanço sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) e 57 sobre Óscar Sevilla (Medellín).Grigoryev foi o melhor dos leões, na 14.º posição, a 1.48 minutos, com Tiago Machado a ser o melhor português, no 24.º lugar, a 3.07.