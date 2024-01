Sam Welsford volta a vencer na terceira etapa do Tour Down Under

O ciclista australiano Sam Welsford (BORA-hansgrohe) venceu esta quinta-feira a terceira etapa do Tour Down Under, depois de já ter triunfado também ao sprint na primeira tirada, enquanto o mexicano Isaac Del Toro (UAE Emirates) segue líder da geral.

Welsford, de 27 anos, triunfou ao sprint ao cabo de 3:20.42 horas, necessárias para cumprir os 145,3 quilómetros entre Tea Tree Gully e Campbelltown, à frente do italiano Elia Viviani (INEOS), segundo, e do britânico Daniel McLay (Arkéa-B&B Hotels), terceiro.

O mexicano Isaac Del Toro, vencedor da Volta a França do Futuro de 2023, segurou a liderança da geral ao chegar em 33.º, com o mesmo tempo de Weslford, mantendo dois segundos de vantagem para o australiano Corbin Strong (Israel-Premier Tech), segundo, e cinco para o francês Axel Mariault (Cofidis), que subiu a terceiro.

Os dois portugueses em prova seguem a 11 segundos do líder depois de chegarem integrados no pelotão, com Ruben Guerreiro (Movistar) em 18.º e António Morgado (UAE Emirates), na estreia WorldTour, no 37.º posto.

O dia ficou ainda marcado por uma queda de vários ciclistas dentro dos últimos 10 quilómetros, afastando, entre outros nomes, um dos favoritos, o campeão de fundo da Austrália Luke Plapp (Jayco-AlUla).

Na sexta-feira, a quarta etapa liga Murray Bridge a Port Elliot em 136,2 quilómetros, de novo com traçado maioritariamente plano como desafio para Del Toro se manter com a camisola laranja, de líder da geral.