Soudal-QuickStep confirmada na Volta ao Algarve

A equipa Soudal-QuickStep, do belga Remco Evenepoel, campeão em título, foi confirmada esta sexta-feira na 49.ª Volta ao Algarve, com a Trek-Segafredo a fechar o lote de equipas do WorldTour.

O conjunto belga vai participar na 'Algarvia' pelo 17.º ano consecutivo, procurando o sexto triunfo final, depois das conquistas de Remco Evenepoel (2022 e 2020), do polaco Michal Kwiatkowski (2014), do alemão Tony Martin (2013) e do belga Stijn Devolder (2008).

Na estrada entre 15 e 19 de fevereiro, a Volta ao Algarve vai contar também com a norte-americana Trek-Segafredo, que vai participar pela sétima vez na prova.

Ao todo, na Volta ao Algarve, vão estar 12 equipas do World Tour, com a Soudal-QuickStep e Trek-Segafredo a juntarem-se às já confirmadas Alpecin Deceuninck, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS, Intermarché-Circus-Wanty, de Rui Costa, Jumbo-Visma, Arkéa-Samsic, DSM e UAE Emirates, de João Almeida, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Também hoje foi confirmada a presença da Human Powered Health, aumentando para quatro as equipas ProTeam, juntamente com Caja Rural, Uno-X e Tudor, liderada pelo português Ricardo Scheidecker.

O pelotão da 49.ª Volta ao Algarve fica completo com as nove equipas continentais portuguesas.