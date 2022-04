Sporting recuou no casamento com a W52 em 2015

A ligação entre a W52 e o FC Porto aconteceu em finais de 2015, permitindo o regresso dos dragões à modalidade após 31 anos de ausência. Mas a empresa de Adriano Quintanilha ‘casou-se’ primeiro com o Sporting, tendo o acordo sido anunciado por todas as partes. Mas não passou das palavras Um divórcio em pouco dias, ainda hoje mal explicado, que na altura o Sporting justificou da seguinte forma: "Diversos factos e situações que suscitaram e suscitam as maiores e mais sustentadas dúvidas sobre procedimentos relacionados com análise e controlo antidoping por parte dos promotores do projeto".