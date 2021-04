Taça da Europa de BMX de 2021 decide-se em Anadia

As duas últimas rondas da Taça da Europa de BMX de 2021 vão realizar-se na pista do Centro de Alto Rendimento de Anadia, entre 4 e 5 de setembro, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo.

De acordo com o organismo federativo, "a decisão da Taça da Europa desta disciplina olímpica do ciclismo promete ser o momento alto de uma temporada que, em Portugal, vai estender-se de junho a outubro, com grande abrangência territorial".

A Taça de Portugal terá oito provas pontuáveis, distribuídas por quatro jornadas duplas, em Portimão (5 e 6 de junho), Setúbal (31 de julho e 1 de agosto), Figueira da Foz (25 e 26 de setembro) e Quarteira (9 e 10 de outubro), enquanto o campeonato nacional marcará a estreia competitiva de alto nível da nova pista de BMX de Coimbra, em 04 de julho

Em 29 de agosto, como forma de preparação para as rondas finais da Taça da Europa, que estão agendadas para a semana seguinte, a pista do Centro de Alto Rendimento de Anadia recebe o Grande Prémio de Portugal.