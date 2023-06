Tadej Pogacar aponta ao Tour: «Quero estar a 100%, talvez não no pulso, mas nas pernas»

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) disse esta sexta-feira que quer estar "a 100% na Volta a França", que arranca em 1 de julho, após uma lesão no pulso esquerdo de que recupera desde abril.

"A forma está melhor do que esperava, sinto-me muito bem. Quero estar a 100% no Tour, talvez não no pulso, mas nas pernas. Não preciso do pulso para pedalar", declarou, numa conferência de imprensa por via telemática a partir do estágio a decorrer em Sierra Nevada.

Antes do arranque da Grande Boucle em Bilbau, Espanha, no primeiro dia de julho, o esloveno prepara o ataque a nova vitória, depois dos triunfos de 2020 e 2021 e do segundo lugar da passada edição, atrás do dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

'Pogi' optou por continuar a preparação e não alinhar à partida da Volta à Eslovénia (14-18 de junho), fazendo "o reconhecimento de algumas das etapas do Tour" antes de novo estágio em altitude, em Sestrière.

O ciclista de 24 anos caiu em 23 de abril durante a Liège-Bastogne-Liège, sofrendo fraturas no escafoide esquerdo e num osso da mão esquerda, que obrigou a intervenção cirúrgica, focando-se em manter a forma e recuperar das lesões no Mónaco, onde reside.

"A minha motivação esteve sempre no topo. Ao início, era suposto fazer seis semanas de descanso sem ciclismo, mas chateei toda a gente para voltar antes, com todos os cuidados", revelou.

Na segunda-feira, sujeitar-se-á a novos exames para poder voltar aos treinos sem gesso ou qualquer outra medida de proteção, e até vê esta paragem como "uma bênção disfarçada", num mundo velocipédico em que "as temporadas são muito intensas" com pouco tempo de descanso para se sentir "fresco para uma corrida com 21 etapas".

A 110.ª Volta a França arranca em 1 de julho, em Bilbau (Espanha), e termina em 23 de julho, em Paris.