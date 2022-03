E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O belga Johan Museeuw e Andréi Tchmil (nascido na Rússia mas com cidadania ucraniana) foram rivais noutros tempos mas tornaram-se grandes amigos. Por isso Museeuw contou, sem esconder a emoção, um telefonema que recebeu de Tchmil, dando conta que ia para a guerra."Costumávamos ter muitas guerras em cima das bicicletas, mas agora estou metido no meio de uma. Vivo na zona fronteiriça, a 100 quilómetros das batalhas. Eles estão a avançar", contou Andréi Tchmil a Johan Museeuw.Museeuw relatou ainda que o amigo mandou a mulher e o filho de um ano para a Roménia, mas que ele continua na Ucrânia. "Vou lutar, vou defender."O belga não sabe se Tchmil tem a intenção de defender a sua casa ou se conta participar ativamente nos combates. Seja como for, prevê o pior. "Johan, queria saber de ti, não sei se vou estar cá amanhã ou depois. Por isso mando-te um forte abraço", ter-lhe-á ainda dito o amigo.