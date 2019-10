Tiago Antunes reforça EFAPEL

Tiago Antunes, de 22 anos, vai reforçar a EFAPEL na nova temporada, anunciou esta quinta-feira a equipa, em comunicado.





Proveniente da academia holandesa SEG Racing, o ciclista do Bombarral é o segundo reforço da equipa comandada por Ruben Pereira, depois do espanhol Gerard Armillas."Estou muito contente com a oportunidade de correr numa das melhores equipas do pelotão nacional. É um prazer voltar a correr em estradas portuguesas neste que será o meu primeiro ano no escalão de Elite", disse Tiago Antunes, terceiro classificado na prova de fundo de sub-23 dos Nacionais de 2018.